﻿Kazadan çok LPG tankı korkuttu

Giresun-Trabzon karayolunun Eynesil Altınlı Mahallesi mevkiinde saat 21.00 sıralarında Elif Ç. idaresindeki 28 ET 182 plakalı otomobille Niyazi A. kontrolündeki 53 AB 256 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle Elif Ç.’nin idaresindeki 28 ET 182 plakalı aracın LPG tankı karayoluna fırlayarak gaz kaçırmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gaz kaçağını gidererek tehlikenin önüne geçti.
BİR KİŞİ YARALANDI
Kazada 28 ET 182 araçta bulunan Gönül Ç. yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gönül Ç. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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