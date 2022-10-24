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Kazadan çok LPG tankı korkuttu

Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan LPG tankı korkuttu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 05:13
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Giresunda meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle fırlayan LPG tankı korkuttu

Kazadan çok LPG tankı korkuttu
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Giresun-Trabzon karayolunun Eynesil Altınlı Mahallesi mevkiinde saat 21.00 sıralarında Elif Ç. idaresindeki 28 ET 182 plakalı otomobille Niyazi A. kontrolündeki 53 AB 256 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle Elif Ç.’nin idaresindeki 28 ET 182 plakalı aracın LPG tankı karayoluna fırlayarak gaz kaçırmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gaz kaçağını gidererek tehlikenin önüne geçti.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kazada 28 ET 182 araçta bulunan Gönül Ç. yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gönül Ç. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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