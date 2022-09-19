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Flaş. Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi

Acun Ilıcalı'nın trafik kazası geçirdiği bildirilirken, ünlü sunucunun hemen hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 19:34
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Flaş. Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi

Flaş. Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
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Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, bugün motorsikletle bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Acun Ilıcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı bildirildi.

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