Flaş. Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, bugün motorsikletle bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Acun Ilıcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı bildirildi.