Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

KAYNAK: İHA
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Espiye ilçe merkezinden Ericek köyü istikametine gitmekte olan Kazım A. idaresindeki 61 AHL 129 plakalı kamyonet Soğukpınar Beldesi sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gelivera deresine yuvarlandı.

aw065511-01.jpgMeydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan 83 yaşındaki Adem Aydın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araç sürücüsü Kazım A. ile araçta yolcu olarak bulunan Kemal A. ve Yaşar D. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw065511-02.jpgOlayla ilgili inceleme başlatıldı.

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