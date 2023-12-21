Giresunspor alacaklılarla anlaşma noktasına geldi

Kaynak: AA
Giresunspor alacaklılarla anlaşma noktasına geldi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Başkanı Nahid Ramazan Yamak, kulübün borçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Giresunspor Başkanı Yamak, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, zor günler geçirdiklerini aktardı.

Giresunspor'un yabancı oyuncu ve kulüplere toplam borcun 7 milyon 110 bin avro, transfere engel borç miktarının ise 3 milyon 305 bin avro olduğunu ifade eden Yamak, geçmiş dönem yerli oyunculara borcun toplamının 20 milyon 805 bin lira, transfere engel kısmının ise 8 milyon 90 bin lira olduğunu açıkladı.

Yamak, transfer engelinin kaldırılmasına yönelik yerli ve yabancı oyuncularla müzakerelerin devam ettiğini kaydederek, şu ifadeleri söyledi;

"Yapılan görüşmelerde kulübümüzün içerisinde bulunduğu mali durum ve olasılıklara bağlı gelecek beklentileri alacaklılara ayrıntıları ile anlatılmış ve alacaklılardan alacaklarının belli bir kısmına yönelik kulübümüzü ibra etmeleri kalan kısım için de vade tanımaları talep edilmiştir. Kulübümüz, tüm alacaklılarla eşit koşulları sağlamak amacıyla görüşmeler yürütmektedir. Yapılan görüşmeler neticesinde alacaklıların belli bir kısmıyla anlaşma noktasına da gelinmiştir. Bu çabalarımızın Giresunspor camiası olarak bir bütün halinde verilecek mücadele ile sonuca ve başarıya ulaşacağına inanıyorum. Şehrimizin ileri gelenleri, mülki idari amirleri, iş insanları ve en önemlisi de taraftarımızın vereceği destekle sonuç alacağımıza da eminim."

Başkan Nahid Ramazan Yamak, Giresunspor'u yönetmeye talipli olduğunu beyan eden, bu bayrağı daha yukarılara taşıyabileceğine inanan ve bu düşüncesinde samimi olan herkesle Giresunspor'un menfaatleri için bir araya gelebileceğinin önemini vurguladı.

Giresunspor'un menfaatleri için atılması gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğini vurgulayan Yamak, şunları kaydetti:

"Ancak mevcut durumda kulüp olarak transfer engelini kaldırmak için ortaya koyduğumuz büyük çaba ve gayret var. Giresunspor için göreve talipli olanlarla bir araya gelip alacaklılarla yapılan görüşmelerde ne durumda olduğumuzu ve kaydettiğimiz aşamalara yönelik detayları paylaşabiliriz. Adayların süreci kulübümüz lehine sonuçlandırabilecek gerekli maddi kaynağı oluşturacaklarına ve kararlılıklarına yönelik samimiyet görmemiz halinde de kulübün menfaatine olacak en radikal kararı ya da kararları da almaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Burada önemli olan takımımız için yüreğini ortaya koymaktır."

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