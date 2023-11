Kocaelispor Giresunspor'u fena çarptı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-1 yendi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Nurettin Dinçer Demir

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Furkan Kütük, Erol Can Akdağ (Dk. 20 Mehmet Keskin (Dk. 88 Ali Emirhan Akçay), Çekdar Orhan, Savicevic, Şahin Dik (Dk. 84 Muhammet Turhan), Kuwas

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 61 Yusuf Emre Gültekin), Mert Çölgeçen (Dk. 84 Mesut Can Tunalı), Candeias, Amaral (Dk. 61 Barış Alıcı), Beridze (Dk. 90 Yusuf Abdioğlu), Tanque (Dk. 84 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 12 Kadir Seven (kendi kalesine), Dk. 53 Atila Turan, Dk. 58 Tanque, Dk. 90+2 Barış Alıcı (Kocaelispor), Dk. 65 Mehmet Keskin (Bitexen Giresunspor)

Sarı katlar: Dk. 45+2 Kuwas (Bitexen Giresunspor), Dk. 76 Emir Ortakaya, Dk. 83 Tanque (Kocaelispor)