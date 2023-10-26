Giresunspor yeni teknik direktörünü duyurdu

Editör: Ufuk Cingöz

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile alınan kötü sonuçlar sonrasında yollarını ayrıran ve bu ayrılığın ardından kulüp, teknik direktör Mehmet Birinci'yi göreve getirme kararı aldı

Kulüp yetkilileri, Mehmet Birinci ile 2023/24 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımın başına geçen Birinci'ye olan güvenlerini dile getirirken, "Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

Mehmet Birinci, son olarak bir sezon önce Trabzonspor'un kadın futbol takımını çalıştırmıştı.

Ayrıca Birinci, 2013-2014 sezonunda da Giresunspor'un başında bulunmuştu.