Tuzlaspor soruşturma dinlemiyor. Giresunspor maçı biletleri 5 bin TL

TFF 1. Lig’de Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda Giresunspor’la karşılaşacak Tuzlaspor’da yönetim 1 . Kategori bilet fiyatını 4 bin lira, misafir tribünü için bilet fiyatını ise 5 bin lira olarak belirledi.

Boş tribünlere oynayan Tuzlaspor kendi taraftarı için yine bilet fiyatını 4 bin lira olarak belirledi.

Tuzlaspor yönetimi, bir önceki iç saha maçında Erzurumlular’a yaptığı gibi Giresunlu sporseverler için de maç bileti ücretini 5 bin lira olarak satışa sundu.

İŞTE BİLET FİYATLARI:

SORUŞTURMAYA RAĞMEN FAHİŞ FİYAT

TFF 1. Lig'de yer alan Tuzlaspor'un bilet ücretlerine fahiş fiyatlar çekmesiyle başlayan olaylarla ilgili savcılık harekete geçmişti. Gazeteci Murat Ağırel savcılıkta ifade verirken, savcılığın Tuzlaspor'a soruşturma açtığını duyurmuştu.

PASSOLİG’DEN BİR GARİP AÇIKLAMA

Yüksek bilet fiyatlarıyla gündem olan kulüple ilgili bir açıklama da Passolig'den geldi. Tuzlaspor'un maç maç seyirci sayısı ve bilet geliri açıklandı. 7 seyirciden 35 bin lira hasılat elde etmesi ise dikkat çekti.