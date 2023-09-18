Giresunspor teknik direktörü maçta yere yığıldı. Apar topar hastaneye kaldırıldı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Giresunspor kendi evinde Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanırken tüm futbolseverleri korkutan bir an yaşandı.

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan karşılaşmanın uzatma dakikaları oynandığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

İlk müdahalesi saha içinde yapılan Kaplan, kısa süre sonra ayaklandı.

Yapılan tedavi sonrasında ayağa kalkan 56 yaşındaki teknik direktör yürüyerek ambulansa alındı ve hastaneye götürüldü.

Karadeniz ekibinden Mustafa Kaplan’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada "Kendisine ilk müdahale, saha kenarında yer alan sağlık ekipleri tarafından yapılarak tansiyon değeri 19/10 ölçülmüştür. Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan, kulüp doktorumuz nezaretinde tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadır. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.