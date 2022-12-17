17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dostluk maçında skandal hareket. Bütün takım taraftarlarından tepki var

Dostluk maçında skandal hareket. Bütün takım taraftarlarından tepki var

Beşiktaş'ın Antalya kampında Giresunsporla oynadığı hazırlık maçındaki skandal bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Giresunsporlu Alper Uludağ'ın Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba'ya yaptığı hareket tüm futbolseverlerin tepkisini çekti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 09:57
Takip Et

Giresunsporlu Alper Uludağ'ın Atiba'ya yaptığı çirkin hareket gündem oldu

Dostluk maçında skandal hareket. Bütün takım taraftarlarından tepki var
+
Aa
-

Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Şenol Güneş'in ekibi, Giresunspor ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Rakibini 5-3'lük skorla mağlup eden siyah-beyazlılarda maç içinde skandal bir olay yaşandı.

Giresunsporlu Alper Uludağ ile Atiba Hutchinson arasında gerginlik yaşandı. O sırada Atiba'yı iten Alper Uludağ'a sosyal medyada tüm takım taraftarları tepki gösterdi.

ATIBA'YI İTTİ

Atiba Hutchinson ve Alper Uludağ arasında gerginlik yaşandı. Sakin bir şekilde rakibiyle konuşmak isteyen Atiba'ya fiziksel güç uygulayan Alper Uludağ, neredeyse tecrübeli oyuncuyu düşürecekti.

Dengesini son anda koruyan Atiba, sakinliğini koruyarak Alper ile konuşmaya devam etti.

HER TAKIMDAN TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu olayın ardından sadece Beşiktaşlı taraftarlar değil, tüm takım taraftarları Giresunsporlu Alper Uludağ'a tepki gösterdi. Atiba'nın sakinliğine rağmen itmesini garip karşılayan taraftarlar, Alper'in Atiba'dan özür dilemesi gerektiğini savunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Asker
17.12.2022 10:23
Gerçekten ayıp etmiş yakışmamış spor centilmenlik ve hoş görü ister.  
 
1903
17.12.2022 10:05
herkes kendini oyuncu zannediyor galiba. Spor nezaket ve centilmenlik işidir.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
2
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
3
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
4
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
5
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
6
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
7
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Asgari ücret maratonunda sona yaklaşıldı
﻿Asgari ücret maratonunda sona yaklaşıldı
﻿Asgari ücret maratonunda sona yaklaşıldı
﻿Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 Türk tutuklandı
﻿Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 Türk tutuklandı
﻿Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 Türk tutuklandı
﻿Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 751 düzensiz göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 751 düzensiz göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 751 düzensiz göçmen yakaladı
﻿Tarihte bugün 17 Aralık
﻿Tarihte bugün 17 Aralık
﻿Tarihte bugün 17 Aralık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.