Dostluk maçında skandal hareket. Bütün takım taraftarlarından tepki var

Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Şenol Güneş'in ekibi, Giresunspor ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Rakibini 5-3'lük skorla mağlup eden siyah-beyazlılarda maç içinde skandal bir olay yaşandı.

Giresunsporlu Alper Uludağ ile Atiba Hutchinson arasında gerginlik yaşandı. O sırada Atiba'yı iten Alper Uludağ'a sosyal medyada tüm takım taraftarları tepki gösterdi.

ATIBA'YI İTTİ

Atiba Hutchinson ve Alper Uludağ arasında gerginlik yaşandı. Sakin bir şekilde rakibiyle konuşmak isteyen Atiba'ya fiziksel güç uygulayan Alper Uludağ, neredeyse tecrübeli oyuncuyu düşürecekti.

Dengesini son anda koruyan Atiba, sakinliğini koruyarak Alper ile konuşmaya devam etti.

HER TAKIMDAN TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu olayın ardından sadece Beşiktaşlı taraftarlar değil, tüm takım taraftarları Giresunsporlu Alper Uludağ'a tepki gösterdi. Atiba'nın sakinliğine rağmen itmesini garip karşılayan taraftarlar, Alper'in Atiba'dan özür dilemesi gerektiğini savunuyor.