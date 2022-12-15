Beşiktaş Antalya'dan 5 gollü galibiyetle dönüyor

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 46. dakikalarda Gedson Fernandes, 45. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou ve 69 ile 87. dakikalarda Cenk Tosun attı. Giresunspor'un golleri ise 51. dakikada Serginho, 81. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic'ten geldi.

Beşiktaş, Antalya kampında daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu ise 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

Giresunspor maçıyla Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a dönecek.