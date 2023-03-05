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Hakan Keleş: Kazanabilseydik daha iyi olacaktık

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, Konyaspor maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 19:39
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Giresunspor'un hocasından flaş açıklamalar

Hakan Keleş: Kazanabilseydik daha iyi olacaktık
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Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Arabam.com Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kazanmak istediklerini ancak Konya'dan aldıkları 1 puanın da kendileri için iyi olduğunu belirtti.

KAYSERİSPOR MÜCADELESİNİ HATIRLATTI
Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Yukatel Kayserispor karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak mağlup olduklarını hatırlattı.

"KAZANABİLSEK DAHA İYİ OLACAKTI"
Konya'da geçen haftayı telafi etmek istediklerini ifade eden Keleş, şunları kaydetti: "Konyaspor gibi güçlü bir kadroya sahip takımla burada zorlu bir maç geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz geçen senenin 3. takımı ve çok fazla yeni transferleri vardı. İyi bir oyun oynayacaklarını biliyorduk.
Ona rağmen bugün bizim için en önemli şeylerden bir tanesi savunmayı iyi yapmaktı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik galip de gelebilirdik. Ama ligde her maç her puan çok önemli. Buradan aldığımız 1 puan bizim için iyi ama kazanabilseydik daha iyi olacaktı.
Bizim için kaybetmemek çok önemliydi. Çünkü kötü bir gidişatımız vardı. Önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük ile yapacağımız maçtan alacağımız 3 puanla hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz."

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