Süper Lig takımına puan silme cezası yolda

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ



JUVENTUS GİBİ CEZA GELEBİLİR

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Süper Lig temsilcilerinden Giresunspor’a iki dönem transfer yasağı veren FIFA’dan, ilerleyen süreç içerisinde yeşil beyazlı kulübe, Juventus gibi daha ağır yaptırımlar uygulanabileceği iddia edildi.

FIFA’daki dosyası kabarık olan, mali anlamda tarihinin en yüksek borcuna ulaşan Çotanaklar, bir yandan TFF Süper Ligi’nde kalma savaşı verirken, bir yandan da karara bağlanacak olan dosyalarının, akıbetinin mücadelesini veriyor.



FUTBOLCULARLA DA DAVALAR VAR

Giresunspor Yönetim Kurulu; bu soruna bir çözüm bulmaya çalışırken, bu arada kulübün futbolcularla olan davaları da devam ediyor.

Bir dönem Giresunspor forması giyen ve daha sonraki dönemde takımdan ayrılan yabancı futbolcularından Mamadou Diarra, yeşil beyazlı kulüpten 287 bin Euro alacaklı olduğu iddiasıyla FIFA’ya başvurmuştu. İki taraf arasındaki söz konusu dava, önümüzdeki 21 Şubat tarihinde görülecek.

Bir diğer yabancı oyuncularından olan Douglas Silva Bacerlar ile ilgili davanın da 24 şubat cuma günü görüşüleceği öğrenildi.



ÇEKDAR AMEDSPOR'DA

Öte yandan; lig içinde hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, sezon başında Spor Toto 1.Lig ekibi Tuzlaspor’a kiralik olarak gönderdiği oyuncusu Çekdar Orhan, Tuzlaspor’da da 5 maç forma giydikten sonra, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilmişti. Tekrar Giresunspor’un oyuncusu konuma geri dönen Çekdar, bu seferde Diyarbakır ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’ne kiralandı.

Geçtiğimiz sezon yeşil beyazlıların kadrosuna katılmış olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Çekdar, bu sezon sonuna kadar TFF 2.Lig ekiplerinden Amedspor’da top koşturacak.

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