Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hakan Keleş, "Konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum, konuşacağım zamanlar olacak. Bir sürü sorunla uğraşıyoruz, sorunlar katlanarak gidiyor. Oyunda da sıkıntılarımız oldu.

İyi başlamamıza rağmen oyunun kırılma anları vardı, rakip bunları iyi değerlendirdi. Onları tebrik ediyorum. Kolaya çevireceğimiz maçı zora soktuk, farklı mağlup olduk. Bunda bir sürü etken var. Konuşmak istiyorum ama susuyorum." ifadelerini kullandı.