Suriyelilerin Avrupa'ya geçişlerini engellemek adına tampon ülke görevi gören ve bu işlevi karşılığında Avrupa Birliği'nden yardım adı altında milyarlarca euro destek alan Türkiye bu görevini yerine getirmek adına tüm güçleriyle çalışıyor.

Bunun son örneği Edirne sınırkapısında yaşandı.

Yurt dışına kaçmak için sınırkapısına gelen ve yakalanmamak adına üzerlerine alüminyum folyodan kıyafet giyerek kendilerine uzaylı kıyafeti efekti veren göçmenler yapılan operasyon ile yakalandı.

Gümrük muhafazanın ve jandarmanın başarılı çalışmaları sonucu yakalanan göçmenlerin Avrupa'ya kaçışı engellendi.

Türkiye'nin sınırlarından yüzlerce ve binlerce Suriyeli girmeye devam ederken Avrupa'ya çıkışların böylesine sıkı tutulması sosyal medyada alay konusu oldu.