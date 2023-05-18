Milyonlarca Suriyeli ve Afgan’ın istilasına uğrayan Türkiye… Ama Soylu böyle dedi: Türkiye'yi göçmen deposu yapmayız

Editör: Osmancan EROK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından Türkiye'nin göçmen politikasının nasıl şekilleneceğini anlattı.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İçişleri Bakanı Soylu "Tayyip Erdoğan 100 yıl sonra Suriyelileri ölüme gönderen bir lider olarak anılmak istemez" ifadelerini kullandı.

"BİZ ONLARI ÖLÜME GÖNDEREMEYİZ"

Suriyelilerin durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Soylu, şu ana kadar 553 bin 335 Suriyelinin kendi bulundukları güvenli alanlara döndüğünü kaydetti.

Soylu, 28 Mayıs sonrasında göçmenlerle ilgili nasıl bir strateji izleneceğine ilişkin soruya da "Türkiye burada kendi adına bir politika uyguluyor ve bu politikayı devam ettiriyor. Biz Türkiye'yi göçmen deposu yapmayız, yapmadık da bugüne kadar ama Suriyeliler bizim kardeşlerimiz. Biz onları ölüme gönderemeyiz. Göndermedik de. Tayyip Erdoğan 100 yıl sonra Suriyelileri ölüme gönderen bir lider olarak anılmak istemez." dedi.