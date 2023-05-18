İşte Türk pasaportuna yapılan muamele: Avrupa’nın gözünde her Türk potansiyel göçmen

Editör: Serkan Talan

Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan turistik vize başvurularının reddedilme oranı son yıllarda artış gösterdi.

Diğer yandan, turistik vize başvurusu kabul edilen Türk vatandaşlarına ise potansiyel göçmen gözüyle bakılıyor.

Söz konusu durumu yaşayan bir Türk vatandaşı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İtalyan Başkonsolosluğu’nun kendisinden pasaport giriş çıkış kaşelerini istemesine “Pasaportumuzun itibarı ektedir. Avrupa’nın gözünde her Türk potansiyel bir mülteci.” sözleriyle tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ TÜRKLERE ZORLUK ÇIKARIYOR

Vize alamayanlar arasında zengin iş insanlarının yanı sıra, daha önce bu ülkeleri ziyaret etmiş, davetiyesi olan ya da tüm evraklarını hazırlayanlar da bulunuyor ve başvuranlar bu duruma anlam veremiyor.