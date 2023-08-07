Gizem Karamelek ikinci kez dayak olayına karıştı. Aldattın dayağı attı

Erkek arkadaşıyla görüştüğü gerekçesiyle bir genç kadını zorla alıkoyup darp ve cinsel istismar edilmesini azmettirmekle suçlanan sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek'in bir vukuatı daha ortaya çıktı.

Gizem Karamelek ikinci kez dayak olayına karıştı. Aldattın dayağı attı

Moda yarışmasıyla ünlenen Gizem Karamelek, iddiaya göre İstanbul'da kıskançlık kriziyle Kübra Z.'ye dehşeti yaşatmıştı. İddiaya göre olay şöyle gelişmişti:

Karamelek'in erkek arkadaşıyla görüştüğü öne sürülen Kübra Z., geçen salı günü sabaha karşı İstanbul Bahçelievler'de 2 kişi tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı. Aracı motosikletle takip eden 3 kişiden biri olan Gizem Karamelek araca binerek genç kızın saçlarını kesti. Telefonunu ve cüzdanındaki 7 bin lirasını aldıkları Kübra Z.'yi Çatalca'da bir villaya götüren Karamelek ve yanındakiler, genç kıza burada zorla uyuşturucu verdi. Ardından ise Kübra Z. 4 kişinin cinsel saldırısına uğradı. Gürcistan'a götürülmek üzere sahte plakalı bir araca bindirilen Kübra Z., aracın Çorum'da polis kontrol noktasında durdurulması ile kurtuldu. Gizem Karamelek'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı.

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"TUZAK KURUP DARP ETTİRDİ, 'SENİ YAKACAĞIM' NOTUYLA PAYLAŞTI"

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre olayın azmettiricisi Gizem Karamelek'in daha önce de kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan eski erkek arkadaşı Anıl Doğu A.'yı darp ettirdiği ortaya çıktı. Anıl Doğu A, 13 Şubat günü Gizem Karamelek tarafından tuzak kurulduğunu, çağırıldığı Bahçeşehir Göleti civarına tanımadığı kişilerce darp edildiğini iddia etti. Anıl Doğu A., darp edildiği anın görüntülerinin Karamelek'in sosyal medyadan "Beni bir daha rahatsız edersen seni yakacağım" notuyla paylaştığını belirtti.

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SUÇLAMAYI REDDETTİ

Gizem Karamelek ifadesinde, Anıl Doğu A. ile 6-8 ay kadar önce kendisini aldattığı için ayrıldığını belirterek, "Bahis ve kumar sitesi sahibiydi. Kokain kullanırdı. Bana da kullanmam için baskı ve fiziksel şiddette bulunuyordu. Kimin, nerede darp ettiğini bilmiyorum. Kimseye tuzak kurmadım ve kimseyi darp etmeleri için göndermedim" dedi. Soruşturma sürüyor.

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