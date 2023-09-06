Gizem Örge'nin şampiyonluktan sonra Türkiye'yi ağlatan konuşması: Buradayım baba

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan'ı 3-2 devirip şampiyon oldu.

Şampiyon olan Atatürk'ün kızları, zafer sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Bir yandan sevinç yaşanırken, Milli takımın yıldız isimlerinden Gizem Örge'nin yaptığı röportaj, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Uzun süre sonra milli takıma davet alan Gizem Örge geceye damga vururken, yaptığı duygusal konuşma gündem oldu.

''O kadar çok duygu var ki...'' diyen Gizem Örge, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

''Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Aileme teşekkür ediyorum.

Babama ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ben olmadığı dönemlerde bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Gururluyuz kızım. Kazandık. Sen de inşallah bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım bugün! Türkiye tarih yazarken ben bugün buradayım. O yüzden çok mutluyum. Duygularımı anlatabileceğim bir kelime yok. O yüzden bana inanan, bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur."