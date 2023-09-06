Gizem Örge'nin şampiyonluktan sonra Türkiye'yi ağlatan konuşması: Buradayım baba

2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı ismi Gizem Örge, şampiyonluktan sonra yaptığı konuşmayla izleyenleri ağlattı.

Gizem Örge'nin şampiyonluktan sonra Türkiye'yi ağlatan konuşması: Buradayım baba

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan'ı 3-2 devirip şampiyon oldu.

Şampiyon olan Atatürk'ün kızları, zafer sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Bir yandan sevinç yaşanırken, Milli takımın yıldız isimlerinden Gizem Örge'nin yaptığı röportaj, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Uzun süre sonra milli takıma davet alan Gizem Örge geceye damga vururken, yaptığı duygusal konuşma gündem oldu.

''O kadar çok duygu var ki...'' diyen Gizem Örge, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;
''Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Aileme teşekkür ediyorum.

Babama ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ben olmadığı dönemlerde bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Gururluyuz kızım. Kazandık. Sen de inşallah bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım bugün! Türkiye tarih yazarken ben bugün buradayım. O yüzden çok mutluyum. Duygularımı anlatabileceğim bir kelime yok. O yüzden bana inanan, bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur."

İlgili Haberler
Sen mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? Atatürk'ün kızları çizdi bile
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
Atatürk'ün kızlarının Paris'te olacağı yer açıkladı. Recep Çınar bu kez Filenin Sultanları'nı yazdı
Yunan Fransız kazansaydı diyenler kaybetti. Atatürk'ün kızları kazandı
Türkiye'nin gururu Atatürk'ün kızları. Eda, Ebrar, Zehra ve diğerleri. Ağlattınız bizi
Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Babası harçlık vermeyince evi yaktı Güncel
Babası harçlık vermeyince evi yaktı
Çağdaş Atan Kayserispor'dan istifa etti. Flaş ayrılık Spor
Çağdaş Atan Kayserispor'dan istifa etti. Flaş ayrılık
RTÜK onayladı. LGBTİ'leri hedef alan duyuru kamu spotu oluyor Güncel
RTÜK onayladı. LGBTİ'leri hedef alan duyuru kamu spotu oluyor
Ankaragücü 17'lik futbolcuyla sözleşme imzaladı Spor
Ankaragücü 17'lik futbolcuyla sözleşme imzaladı
İstanbul delegelerinin tercihi belli oldu. CHP’de değişim rüzgarı sert esiyor Güncel
İstanbul delegelerinin tercihi belli oldu. CHP’de değişim rüzgarı sert esiyor
Bağcılar'da terör operasyonu: 6 zanlıdan 2'si tutuklandı Güncel
Bağcılar'da terör operasyonu: 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Melissa Vargas bu kez DJ performansıyla coşturdu Magazin
Melissa Vargas bu kez DJ performansıyla coşturdu