Gizemli kadın Kim çıktı!

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, verdiği pozlar, özel hayatı ve ilginç açıklamalarıyla gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.

43 yaşındaki güzel bu kez Instagram hesabından yüzünün gözükmediği siyah bikinili bir pozunu paylaştı.

Instagram'da 362 milyon takipçisi bulunan Kardashian’ın bu fotoğrafına takipçileri beğeni yağdırdı.

Ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş’ta yakın arkadaşı Kim Kardashian’ın bu pozuna karşılıksız kalmadı.

Alaş, kendi hesabından paylaştığı fotoğrafı ateş emojisiyle yayınladı.