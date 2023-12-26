Gizli istihbarat servisinin iş ilanı gündem oldu. Yıllık 1,7 milyon TL’lik maaş verilecek

Kaynak: Haber Merkezi
Gizli istihbarat servisinin iş ilanı gündem oldu. Yıllık 1,7 milyon TL’lik maaş verilecek
İngiltere’nin gizli istihbarat servisi MI6’in ajanları korumak için işe alacağı güvenlik görevlileri için verdiği iş ilanı gündem oldu.

Dünyaca ünlü istihbarat servisi MI6’in, birçok kalifiye özelliğe sahip olmasını beklediği adaylara yıllık 1,7 milyon TL’lik (46 bin sterlinlik) maaş verecek.

Ayrıca zorluklarla doğrudan başa çıkabilmeleri, beklenmedik durumlara karşı uyum sağlayabilmeleri ve en önemlisi de soğukkanlı olmaları gerekiyor.

“Açık Güvenlik Görevlisi” pozisyonu için işe alınan kişiler, olası tehlikelere karşı korumak için MI6 üssüne gelen insanların üstünü arayacaklar. Ayrıca güvenlik sistemlerini de izleyecek ve olası alarmlara cevap verecekler.

Söz konusu iş tam zamanlı ve ortalama olarak haftada 48 saat. Fakat, esnek mesai saatleri de mevcut olduğundan hafta sonları, geceleri ve resmi tatillerde de çalışmaları gerekiyor. Çalışanlar için ilk zamanlar 25 günlük izin hakkı bulunuyor, bu izin süresi beş yıl sonra 30 güne çıkıyor.

Kurum, çalışanları için oldukça iyi emeklilik planı ve faizsiz kredi imkanları da veriyor.

DENEYİM ZORUNLULUĞU YOK

İş ilanında, aşağıdaki ifadeler yer alıyor:

Biz, Gizli İstihbarat Servisi olarak da bilinen MI6'yız. Misyonumuz, Birleşik Krallık'ın güvenliğini ve ekonomik refahını bölgesel istikrarsızlık, terörizm ve siber saldırılar gibi denizaşırı tehditlerden korumaktır.

MI6'da güvenlik görevlisi olarak alanlarımızı ve insanlarımızı güvende tutmamıza yardımcı olacaksınız.

Günlük olarak bu iş, aramaların yapılmasını, güvenlik sistemlerinin izlenmesini ve ortaya çıkan alarmlara ve olaylara müdahale edilmesini içeriyor. Bu pozisyonda, davranışlarınız en az uyanıklığınız kadar önemlidir.

Her gün hayatın her kesiminden insanlarla etkileşime girecek, kimlerin girip çıktığını takip edecek, resepsiyon görevlerini yerine getirecek ve herkesin hoş karşılandığını ve güvende hissetmesini sağlayacaksınız.

Bu rol için daha önce herhangi bir güvenlik deneyimine sahip olmanıza gerek yok çünkü biz doğru kişiyi eğitmeye hazırız.

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