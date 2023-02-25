Göç İdaresi Başkanlığı, bir haftada sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 17-23 Şubat tarihleri arasında 804'ü Afganistan, 17'si Pakistan, 968'i de diğer uyruklardan 1789 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisi verildi.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 512'si Afganistan, 168'i Pakistan ve 1307'si diğer uyruklardan toplam 1987 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildiği aktarıldı.

Yılbaşından 23 Şubat'a kadar ise 5 bin 488'i Afganistan, 1155'i Pakistan ve 10 bin 86'sı diğer uyruklardan 16 bin 729 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildiği açıklandı.

17-23 Şubat arasında, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 3 bin 599 olarak kayıtlara geçerken; yılbaşından 23 Şubat'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 32 bin 469 olduğu bildirildi.

Geri gönderme merkezlerinde 3 bin 799'u Afganistan, 2 bin 425'i Pakistan ve 9 bin 46'sı diğer uyruklardan olmak üzere 15 bin 270 düzensiz göçmenin kaldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, terke davet kapsamında 829 düzensiz göçmenin işlemleri devam ettiği aktarıldı.