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Bilin bakalım bir otomobilden kaç kaçak göçmen çıkabilir. Jandarma durdurdu say say bitmedi

Kars'ta Jandarma'nın durdurduğu otomobilde kaçak göçmenler yakalandı. Jandarma say say bitiremedi. Bu kadar kişi bu arabaya nasıl sığdırılmıştı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:24
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Kars'ta jandarma durdurdu say say bitmedi. Bilin bakalım bir otomobilden kaç kaçak göçmen çıkabilir

Bilin bakalım bir otomobilden kaç kaçak göçmen çıkabilir. Jandarma durdurdu say say bitmedi
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Kars’ta bir otomobile balık gibi istiflenen 14 kaçak göçmen jandarmaya takıldı. Araç içerisinden ve bagajdan çıkarılan düzensiz göçmenler kameralara yansıdı.


Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde 14 düzensiz göçmen ve organizatörleri olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan detaylı aramada, 6 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan geçtiği anlaşılan düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine, organizatörleri olduğu tespit edilen şüpheli ise adli makamlara teslim edildi.

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Adem kıral
22.12.2022 17:01
Madem iyi korunuyor kameralar var kuş uçamaz peki nasıl girebiliyorlar ayrıca her ülkeden uçağa atlıyorlar ver elini istanbul geliş var gidiş yok ulus devlet demeyin harlem mah. Somalı mah fas mah vs  
 
MEDDAH
22.12.2022 16:59
DALTON KARDESLER GIBI ... AMA HERSEYDEN ONCE SAGLIK ACISINDAN INSANLIK SUCU ISLENMISTIR. BARI MUNUBUS TUTSALARMIS ...  
 
Şenay Güngör
22.12.2022 16:46
Tırlarla geliyorlar, yetmiyor uçaklar ,gemi ,botlarlada geliyorlar yakında gökten yağacaklar,bir millete kendi halkına bu kadar zulm yapılmaz be yeter artık ,vallahi Atatürk diye yalvarıyoruz  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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