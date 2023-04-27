Göcek'te doğa katliamı: Uyarılara rağmen inşaat sürüyor

Fethiye'ye bağlı Göcek tatil beldesinde Fehmi Güler adına kayıtlı kaçak olan inşaat çalışmaları tüm itirazlara ve cezalara rağmen yapılmaya devam ediliyor.

Göcek'te doğa katliamı: Uyarılara rağmen inşaat sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek tatil beldesinde yapılan izinsiz inşaat çalışmaları halkı isyan ettirmeye devam ediyor. Polemik Haber'e göre, Fehmi Güler adına kayıtlı olan kaçak yapılar Fethiye belediyesi tarafından iki defa mühürlenmesine rağmen devam ediyor.

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KAÇAK YAPILARI EŞİNİN VE ŞÖFÖRÜNÜN ÜSTÜNE YAPMIŞ

İzinsiz çalışmaların arkasındaki asıl kişinin İbrahim isimli şahıs olduğu Göcek sakinleri tarafından belirtilirken, bu kişinin geçtiğimiz dönemlerde eşinin, şoförünün ve çalışanlarının üstüne yaptığı kaçak yapılar çevre sakinlerinin büyük tepkisini çekiyor.

ZEYTİNLİK ALANLARI YOK ETMİŞ

Fehmi Güler adına kayıtlı bu izinsiz yapıları engellemek adına Göcek sakinleri tarafından defalarca şikayeti üzerine milyarlarca lira ceza yemesine rağmen devam ediyor. Kaçak olan bölge olan 550 ada 39 parseldeki yer alan çalışmalar yüzünden zeytinlikler yok edilmiş bir durumda.

ŞİKAYETLERE RAĞMEN İNŞAATA DEVAM EDİLMİŞ

Çevre sakinlerinden olan bir vatandaş tarafından savcılığa verilen dilekçe sonrası Fethiye Belediyesi tarafından şüpheliler hakkında imara aykırı ruhsatsız ve kaçak inşaat yapılmasından dolayı işlem başlatılmış ve 01.11. 2022 tarihinde inşaat mühürlenmişti. Ancak şüpheliler tarafından mühür kırılarak inşaata devam edilmesi sonrası şüpheliler aleyhine 02.01.2023 tarihinde 2. kez işlem yapılmış.

İKİ KEZ MÜHÜR KIRDILAR

Daha sonra mühür yok sayılarak devam edilen inşaat çalışmaları için CİMER'e şikayet edilerek şüpheliler hakkında şikayetçi olundu.

Yapılan şikayette, şüpheliler hakkında hakaret, tehdit, mala zarar verme ve imar kanunlarına muhalefetten dava açılması ve cezalandırılma taleplerde bulunuldu.

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