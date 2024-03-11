‘Göçemen 2 Apartmanı’ soruşturması tamamlandı

Kaynak: AA
‘Göçemen 2 Apartmanı’ soruşturması tamamlandı
Hatay’da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde çöken ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı ile ilgili olarak, 3’ü tutuklu, 2’si serbest bırakılmış ve 2’si kaçak durumda olan 7 şüpheli aleyhine 22 yıl 6 ay hapis cezasına kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Antakya’nın Esentepe Mahallesi’nde bulunan apartmanın yıkılmasıyla ilgili olarak hazırlanan iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, binanın zemin ve temel etüt raporlarının mevcut yasalara uygun olmadığı ve taşıyıcı sistem elemanlarının sayı ve boyutlarında uyumsuzluklar olduğu belirtilen bir bilirkişi raporuna yer verildi. Tutuklu müteahhit Mehmet Salih G., ifadesinde binanın 2021 yılında tamamlandığını ve inşaat sırasında kaliteli malzemeler kullanıldığını, işçilerin deneyimli kişiler arasından seçildiğini ve binanın sürekli olarak yapı denetim firması ve ilgili bakanlık yetkilileri tarafından denetlendiğini iddia etti. Ayrıca, statik proje müellifine demir kullanımında cömert olunması gerektiğini söylediğini belirtti.

Diğer tutuklu sanık Mehmet G. ise, depremin şiddeti nedeniyle binanın yıkıldığını ve bu yıkımda kendi sorumluluğunun olmadığını düşündüğünü ifade etti. Diğer sanıklar Züheyr G., Evren G. ve Hıdır Z. ise suçlamaları reddetti. Sanıkların yargılanmasına yakın bir tarihte Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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