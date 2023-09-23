Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyinde uçtu

Editör: Özlem Kıral

Türk Hava Kuvvetleri'nin muharip ve destek uçakları Güney Kıbrıs'ın güneyideki uluslararası hava savasında eğitim uçuşu yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu uçuşa İHA'lar da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasından yaptığı açıklama şöyle:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız ile İHA’larımız, Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi"