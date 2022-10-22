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Arslan BULUT

Göçmen kaçakçılığı suçunu kim işliyor?

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22 Ekim 2022 Cumartesi

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, dün Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir kamyonette yakalanan 18 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Erzincan Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı. (21 Ekim 2022, AA)

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Diyarbakır'da, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, kara yollarında önceden belirlenen noktalardan düzensiz göçmenleri alarak kontrol noktaları bulunmayan güzergâhlardan Diyarbakır'a sevk ettikleri, kaçak göçmenleri kentte bir müddet konaklatarak ülkenin batısındaki büyükşehirlere taşınmasını sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, 7 zanlı tutuklandı. Yakalanan 170 düzensiz göçmen Diyarbakır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (20 Ekim 2022, AA)

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli, Suriye'den yurda girmeye çalışırken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yüz tanıma sistemi ile yapılan sorgulamada, M.İ'nin göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. (19 Ekim 2022, AA)

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Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu. (17 Ekim 2022, AA)

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Devletin resmî haber ajansının dört gün içinde geçtiği haberler bunlar... Suriye sınırından milyonlarca, İran sınırından yüzbinlerce insan Türkiye'ye akın ediyor... Suriye'den gelenler, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ensar-muhacir politikasına dayanarak Türkiye'ye giriş yapıyor. Öyle ki eşyalarını kamyonete yükleyip gelenler de var. Fotoğrafları, görüntüleri de yayınlandı. Afganistan'dan gelenler ise ABD ile varılan örtülü bir mutabakata dayanarak İran'ı otobüsle geçiyor ve sınırlardan yürüyerek içeri giriyor... Bunların çoğunluğu Afganistan ordusu mensubu askerler... Tabii aralarında işgal sırasında ABD'ye çalışan siviller de var.

Hukuk sistemi, yasa dışı insan akınına karşı hiçbir tedbir alamazken içeride, Cumhurbaşkanı tarafından muhacir sayılan insanlara yardımcı olan yani muhacirlere ensar olan kişilerin yakasına yapışıyor! Hukuk sistemi, onlara "göçmen kaçakçısı" diyor, asıl göçmen kaçakçılığını yapan iktidardan hesap soramıyor...

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Peki neden böyle oluyor? Türk Ceza Yasası'nın 79'uncu maddesinde "Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlayan kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur." deniliyor.

Yasaya göre failin maddi menfaat elde etme amacı yoksa göçmen kaçakçılığı suçunun meydana gelmesi mümkün değildir. İnsani gerekçelerle göçmenleri barındıran, bir yerden bir yere taşıyan veya başka surette yardım eden kimse göçmen kaçakçılığı suçu işlemiş olmuyor...

İktidarın da muhacir politikasını maddi menfaat elde etmeden sürdürdüğü söylenebilir ama geri kabul anlaşması ile Avrupa Birliği'nden milyarlarca Euro alınması, maddi menfaat temin etmek değil midir?

Hukuk sistemi, yabancıları ülkeye sokan iktidardan hesap sormuyor ama onların ülkede kalmaları veya bir yerden baka bir yere gitmelerini sağlayanların yakasına yapışıyor. Yani asıl suçla hiç ilgilenmiyor... Bu tablo tam bir skandaldır...

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