İş Sözleşmenizde Aylık ya da Günlük Ücret Yazması Neleri Değiştiriyor?

İşçinin ücreti, farklı zaman ölçülerine göre belirlenebilmektedir. Saatlik, günlük hesaplanabileceği gibi haftalık veya aylık da hesaplanabilecektir. Uygulamada karşımıza sıklıkla aylık (maktu) ücret ile saatlik/günlük ücret usulleri çıkmaktadır. İş sözleşmenizin aylık ücret ya da günlük ücret ile yapılmış olması hak edeceğiniz ücretten, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimlere kadar pek çok şeyi değiştirebilmektedir.

Aylık (maktu) ücret yazılı olan iş sözleşmelerinde işçiye tam ücret ödenecektir. Bu sözleşmelerde işçinin rapor almış olması, işe gelmemesi veya işe geç kalması durumlarında; ücreti, tam ödenmeye devam edilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ise eksik gün bildirimi yapılmadan tam bildirim yapılacaktır. Bu sistemde ayın kaç gün sürdüğüne bakılmaksızın ücretler hesaplanacak ve SGK’ya bildirim yapılacaktır. Aylık ücret sistemi kendi içinde işverenin işçiye aylık ücreti garanti ettiğini kabul eder. Dolayısıyla ücret ödemeleri ve SGK’ya yapılan bildirimler bu garanti içinde kalır ve tam olarak yapılır.

Aylık ücret sisteminin aksine sözleşmenizde saatlik ücret öngörülmüş ise; işe geç kalmanız, raporlu olmanı ya da işe gitmemeniz durumunda ücretiniz kesilebilmektedir. İşe gitmemeniz ya da raporlu olmanız durumunda; SGK’ya bildirim de yapılmayabilecektir. Kabaca; çalışılan saat kadar ücret hesaplanacaktır.

Günlük Ücret Uygulamasına İlişkin Usul

Ücretin saatlik olarak kararlaştırılması durumunda; günlük ücret, saatlik ücretin 7,5 saat ile çarpılması sonucu bulunacak tutar olacaktır. Daha sonra ise içinde bulunulan ayın kaç gün sürdüğü göz önüne alınarak o ay için ödenecek tutar belirlenecektir. Örneğin;

30 gün süren aylarda: Saat ücreti X 7.5 saat X 30 gün ya da,

31 gün süren aylarda: Saat ücreti X 7.5 saat X 31 gün,

hesabı sonucu bulunacak tutar ödenecektir. Hakeza Şubat ayında da ayın 28 ya da 29 gün sürmesine bağlı olarak hesap yenilenecektir. Görüldüğü üzere işçinin ücreti günlük olarak kararlaştırılmış ise; ücret, ilgili ayın kaç gün sürdüğüne göre hesaplanmaktadır. Böylece işçi çalıştığı saat kadar ücret alabilecektir. Dolayısıyla bu sistem içinde; sağlık raporu alınması, mesaiye geç kalınması ya da hiç gelinmemesi durumunda ücretin kesilebilmesi olanaklı olacaktır.

Günlük ücret sisteminin tercih edildiği işçiler için aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulmasında yarar bulunmaktadır.

*Saatlik ve günlük ücret ödenmesi durumunda asgari ücretten düşük ücret ödenemeyeceği göz önünde tutulmalıdır. Dolayısıyla o ay için geçerli asgari ücretin 1 saatlik veya 1 günlük tutarının altında ödeme yapılamayacaktır.

*İşçi ücreti, saatlik veya günlük belirlenmiş ise; toplam ücretini ayda bir almaya devam edecektir. Saatlik ya da günlük ücret ödemesi mevzuu bahis değildir. Sadece hesaplama aylık ücrete göre farklı yapılacak, ödeme ise yine ayda bir olacaktır.

*İşçi ücreti ayın kaç gün sürdüğüne ve ayda kaç saat/gün çalışıldığına göre hesaplanacaktır. Ay 29 gün sürüyorsa 29 gün ücrete hak kazanılacaktır. Diğer taraftan 30 gün süren ayda 3 gün işe gelinmemişse 27 gün ücret alınacaktır. Örneğin 4 gün rapor bulunan işçiye raporlu günler için ücret ödenmesi söz konusu değildir.

*Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak bildirimlerde çalışılmayan günlerin bildirimi eksik gün kodu seçilerek yapılmayacaktır. Diğer taraftan 28 gün süren ayda 28 gün çalışılması durumunda 30 gün bildirim yapılacaktır. 31 gün çalışılması durumunda ise 31 gün ücret ödenirken SGK’ya 30 gün üzerinden bildirim yapılacaktır. Bunun yanı sıra gün içinde bir iki saat çalışan işçinin o gün için SGK’ya bildirimi 1 gün üzerinden yapılacaktır.

*Günlük ücret sisteminde; çalışma sürelerine ilişki koşulları yerine getiren işçi için bir günlük hafta tatili ücreti doğacaktır.

* Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günler için de genel tatil ücreti ödenecektir.

Aylık Ücret Uygulamasına İlişkin Usul

Maktu ücret sisteminin ana unsuru, işverenin o ayda tam ücret ödeneceğini garanti etmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan ötürü maktu ücret sisteminde istirahatli süreler için iş göremezlik ödeneği ödenmese veya raporlu günün ücretinden daha düşük ödense de işçi ücretinin tam ödenmesi esastır. Şayet ücret tam ödenmezse; ücretin eksik ödenmesi ve prime esas kazancın eksik bildirimi halleri doğabilecektir.

Zira aylık ücretli iş sözleşmesi mevzubahis ise artık ayın kaç gün sürdüğü ya da ay içinde eksik günün olup olmadığı dikkate alınmadan ücret 30 gün üzerinden hesaplanacaktır. Yine SGK’ya bildirim tam yapılacaktır.

Maktu ücret sistemi içinde ücretin eksik ödenmesi ve beraberinde SGK bildiriminin eksilmesi halinde: SGK tarafından prim belgelerinin eksik verilmesi ve kayıt geçersizliği nedenleri ile idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca eksik bildirimden kaynaklı olarak primler gecikme zammı ile istenecektir. Bunun yanı sıra ilgili yıldaki asgari ücret desteği de işverenden geri alınacaktır.

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