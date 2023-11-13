Kaçak maden ocağında yaralı işçiyi döverek öldürüp cesedini ormanda yakmışlardı. 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında çalışırken fenalaşan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin yakılmış cesedinin ormanda bulunmasının ardından gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Kaçak maden ocağında yaralı işçiyi döverek öldürüp cesedini ormanda yakmışlardı. 3 kişi tutuklandı

Zonguldak’ın Kilim ilçesine bağlı Baştarla Mahallesi Kırat bölgesinde kaçak maden ocağında çalışırken ormanda yanmış cesedi bulunan 50 yaşındaki Afganistanlı Vezir Muhammed Nourtani'nin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlardan arasında kaçak madenin sahibi, MHP Gelik Belde Başkanı Hakan Körnüş de bulunuyor.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre 6 ayrı jandarma aracıyla Zonguldak Adliyesi'ne getirilen 6 zanlı için polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Şüpheliler adliye binasına getirildiği sırada bir şüphelinin yakını “Korkma, korkma rahat ol” dedi.

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Zonguldak'ta Afgan göçmen Muhammed Bourtani'nin maden ocağında geçirdiği kazanın ardından yakılması olayında sanıkların savcılık tarafından ifadesi alındı.

"ARACA KONULDUĞUNDA YAŞIYORDU"

Olaya tanık olan işçilerden Serkan Kayabaş daha önce jandarmada verdiği ifadeyi yineledi. Kayabaş ifadesinde kaçak ocağın sahiplerinden Enver Gideroğlu'nun şahsın hastaneye götürülmesi halinde ocağın kapatılacağını söylediğini belirtti. Serkan Kayabaş Afgan göçmenin ocak sahiplerine ait araca konduğunda yaşadığını ve boğazından hırıltı şeklinde ses çıktığını aktardı. Kayabaş'ın avukatı müvekkilinin kendi üzerine düşeni yaptığını ve olayla ilgisinin olmadığını söyleyerek serbest bırakılmasını talep etti.

BİDONLA BENZİN ALDIKLARI KAMERA KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

AA'nın haberine göre soruşturma kapsamında şüphelilerin, Gelik beldesinde akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldıklarının kamera kayıtlarından tespit edildiği öğrenilirken, Nourtani'nin bedeninin ne zaman yakıldığı Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun sonucuna göre netlik kazanacak. Ayrıca Vezir Mohammad Nourtani’nin maden ocağında kaza kaynaklı mı yoksa sağlık sorunu sebebiyle mi fenalaştığı da raporun sonucuna göre ortaya çıkacak.

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DOSYAYA KISITLAMA GETİRİLDİ

Öte yandan olay sonrası kapatılan ruhsatsız maden ocağının, 6 Kasım'da jandarma ekiplerince tespit edildiği, Türkiye Taşkömürü Kurumu görevlilerince patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği ancak daha sonra zanlılar tarafından yeni giriş açılarak aktif hale getirildiği belirlendi. Öte yandan Cumhuriyet savcısının dosyaya kısıtlama getirdiği öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadeleri tamamlanan 6 şüpheliden biri adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanma talebiyle üst mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden kaçak maden ocağının sahibi olan MHP Gelik Belde Başkanı Hakan Körnüş ve ortağı Enver Gideroğlu ile maden ocağında çalışan Ahmet Aydın tutuklandı.

Mahkeme diğer 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

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Zonguldak'ta 10 Kasım günü yol kenarındaki ormanlık alanda yanmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin 3 çocuk babası Afganistanlı Vezir Muhammed Nourtani'ye ait olduğunu belirlenmişti.

OLAYIN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Ruhsatsız işletilen bir madende hayatını kaybeden Nourtani'nin, olayın ortaya çıkmaması için maden sahibi tarafından ormanlık alana götürüldüğü ve üzerine benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıkmıştı.

Jandarma tarafından yapılan tahkikatta olay yerindeki delillere el konulurken kaçak maden sahibinin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Cinayet zanlıları ifadelerinde maden ocağında baygın buldukları Afgan madenciyi darp ederek öldürdükleri ve sonra da yaktıkları belirlenmişti. 50 yaşındaki madencinin tüm elbiselerinin de sobada yakıldığı ifadelerde yer almıştı.

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