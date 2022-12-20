Göğüs Hastalıkları Uzmanından dikkat çeken alerji açıklaması

İHA’nın haberine göre; Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Eladağ Yurt, deri prick (alerji) testi ile kişinin solumuş veya dokunmuş olduğu bir nesnenin kendisinde oluşturduğu alerjik durumları tespit edilebileceğini ifade etti.

Yetişkin alerji testi olarak da bilinen deri prick testinin kişide alerjik olarak ortaya çıkan herhangi bir maddeyi tespit etmek amaçlı yapıldığını belirten Uzm. Dr. Serpil Eladağ Yur, alerji deri testlerinde kişinin solumuş veya dokunmuş olduğu bir nesnenin kendisinde oluşturmuş olduğu alerjik durumları tespit edebilmek amacıyla yapıldığını dile getirdi.

“NEYE ALERJİNİZ VARSA ORTAYA ÇIKIYOR”

Testin faydalarından bahseden Uzm. Dr. Serpil Eladağ Yurt, şunları ifade etti:

“Alerjik hastalıklarda neye karşı alerji olunduğunun tespiti için deri prick testleri bulunmaktadır. Deri testi ile solunum paneli, gıda paneli şeklinde hastalara cilt testi yapılarak neye karşı alerji olunduğunun tespiti yapılmaktadır. Çok yoğun alerjisi olanlarda desensitizasyon için, aşılama için yönlendirme ya da ilaç kontrolü ile en azından sıkıntıların giderilmesi yapılmaktadır”

ALERJİ DERİ TESTİ (DERİ PRİCK TESTİ) NEDİR?

Alerji deri testleri, kişinin alerjisi olan maddeyi tespit etmek amacıyla deri üzerinde yapılır. Bu alerji testlerinde hastanın derisine alerjiye yol açtığı düşünülen maddeler (alerjenler) uygulanır ve alerjik reaksiyon belirtileri gözlemlenir. Hastanın tıbbi öyküsü ile birlikte değerlendirilen alerji deri testleri; kişinin dokunduğu, soluduğu veya yediği maddenin alerjiye yol açıp açmadığını ortaya koyabilmektedir.