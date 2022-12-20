20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Protez tırnakta büyük tehlike

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci kadınlar tarafından el ya da ayaklara sık sık yaptırılan protez tırnakların mantar, bakteriyel enfeksiyon veya alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirtti. Pekmezci "Protez tırnağı güvenli yerlerde yaptırın" dedi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:26
Takip Et

Yetkili isim ''Sakın ha'' diyerek uyardı. Protez tırnakta büyük tehlike

Protez tırnakta büyük tehlike
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre, son zamanlarda çeşitli salonlarda yaptırılan protez tırnak, kadınlar arasında oldukça popüler oldu. Ancak bu tırnakların görüntüsü her ne kadar bazı kişileri cezbetse de sağlık açısından bakıldığında birtakım problemler yaratabiliyor. Bunların önüne geçmek için protez tırnağın belli kurallara dikkat edilerek güvenli yerlerde yaptırılması gerekiyor.

Teknik olarak kurallara uygun yapıldığında protez tırnağın hiçbir zararı olmadığını Dermatolog Doç. Dr. Erkin Pekmezci; “Ancak bu işlem tekniğe uygun yapılmadığında birçok probleme neden olabiliyor. Bu yüzden işlemlerin sertifikalı kişiler tarafından ve sertifikalı mekânlarda yapılması gerekir. Tırnak yaptırıldıktan sonra uzun süre bakımsız kaldığında ise işlem bölgesinde alerjik reaksiyon, mantar veya bakteriyel enfeksiyon oluşabiliyor. Özellikle bunlardan kaçınmak için kontrol sıklığını iki haftadan fazla tutmamak gerekir” uyarısında bulundu.

"TIRNAKTAN DERİYE BULAŞABİLİYOR”

Protez tırnak yapımında tırnağı temizlerken ete zarar verilmesi, tırnak kontrollerini geciktirmeye bağlı olarak enfeksiyon gelişmesi ve bunun fark edilmemesi mümkün. Genellikle mantar enfeksiyonlu tırnaklarda renk ve şekil bozukluğu olduğunun altını çizen Doç. Dr. Pekmezci, “Zamanla tırnaklarda kalınlaşma oluyor. Tırnak plağı, tırnak yatağından ayrılabiliyor. Ayrıca tırnaklarda oluşan mantar deriye de yayılabiliyor ve bunlar aynı ortamda yaşayıp temas kurulan kişilere, örneğin aynı terliği giyenlere ve havluyu kullananlara bulaşabiliyor” dedi.

“TIRNAKLARINIZ NEMLİ OLMASIN”

Protez tırnak dışında başka etkenlerin de mantara neden olabildiğinin altının çizen Doç. Dr. Pekmezci “Uzun süre bakımsızlık, hijyene dikkat etmemek, tırnağında ve cildinde mantar olan kişilerle ortak yaşam alanlarını kullanmak, tırnakların ve cildin uzun süreler nemli kalması mantara neden olabilir’’ dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
3
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
7
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
﻿Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta düştü
﻿Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta düştü
﻿Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta düştü
﻿Borsa güne rekor seviyeden başladı
﻿Borsa güne rekor seviyeden başladı
﻿Borsa güne rekor seviyeden başladı
﻿Grip aşısı kimlere uygulanır? Uzmanı açıkladı
﻿Grip aşısı kimlere uygulanır? Uzmanı açıkladı
﻿Grip aşısı kimlere uygulanır? Uzmanı açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.