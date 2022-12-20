Protez tırnakta büyük tehlike

DHA'nın haberine göre, son zamanlarda çeşitli salonlarda yaptırılan protez tırnak, kadınlar arasında oldukça popüler oldu. Ancak bu tırnakların görüntüsü her ne kadar bazı kişileri cezbetse de sağlık açısından bakıldığında birtakım problemler yaratabiliyor. Bunların önüne geçmek için protez tırnağın belli kurallara dikkat edilerek güvenli yerlerde yaptırılması gerekiyor.

Teknik olarak kurallara uygun yapıldığında protez tırnağın hiçbir zararı olmadığını Dermatolog Doç. Dr. Erkin Pekmezci; “Ancak bu işlem tekniğe uygun yapılmadığında birçok probleme neden olabiliyor. Bu yüzden işlemlerin sertifikalı kişiler tarafından ve sertifikalı mekânlarda yapılması gerekir. Tırnak yaptırıldıktan sonra uzun süre bakımsız kaldığında ise işlem bölgesinde alerjik reaksiyon, mantar veya bakteriyel enfeksiyon oluşabiliyor. Özellikle bunlardan kaçınmak için kontrol sıklığını iki haftadan fazla tutmamak gerekir” uyarısında bulundu.

"TIRNAKTAN DERİYE BULAŞABİLİYOR”

Protez tırnak yapımında tırnağı temizlerken ete zarar verilmesi, tırnak kontrollerini geciktirmeye bağlı olarak enfeksiyon gelişmesi ve bunun fark edilmemesi mümkün. Genellikle mantar enfeksiyonlu tırnaklarda renk ve şekil bozukluğu olduğunun altını çizen Doç. Dr. Pekmezci, “Zamanla tırnaklarda kalınlaşma oluyor. Tırnak plağı, tırnak yatağından ayrılabiliyor. Ayrıca tırnaklarda oluşan mantar deriye de yayılabiliyor ve bunlar aynı ortamda yaşayıp temas kurulan kişilere, örneğin aynı terliği giyenlere ve havluyu kullananlara bulaşabiliyor” dedi.

“TIRNAKLARINIZ NEMLİ OLMASIN”

Protez tırnak dışında başka etkenlerin de mantara neden olabildiğinin altının çizen Doç. Dr. Pekmezci “Uzun süre bakımsızlık, hijyene dikkat etmemek, tırnağında ve cildinde mantar olan kişilerle ortak yaşam alanlarını kullanmak, tırnakların ve cildin uzun süreler nemli kalması mantara neden olabilir’’ dedi.