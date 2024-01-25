Gökalp Kökçü FETÖ'cülerin soruşturmasını kapattı. Gökhan Taşkın'dan canlı yayında Dilan Polat davasının eski savcısı hakkında olay sözler

Kara para aklamak, yasa dışı bahis ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklu yargılanan Dilan-Engin Polat çiftinin davasında savcı olarak görev yaparken Erzurum'a sürüldükten sonra emekli olan savcı Gökalp Kökçü ile ilgili HSK soruşturması başlatılmış ve ilgili dijital materyallerine el konulmuştu.

tv100'de yayınlanan Gece Haberleri'nde Gökhan Taşkın, Savcı Gökalp Kökçü'nün evine düzenlenen baskının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Taşkın, "Bu savcının adı Gökalp Kökçü. Bu sarmal savcı FETÖ’cülerin soruşturmasını kapattı. Adnan Hoca’nın kediciklerinden biri, bu sarmal savcının eşi İrem Kökçü." dedi.

"Bu gece size bambaşka bir haberden söz edeceğim" diyerek sözlerine başlayan Taşkın, "‘Sarmal savcı’ adını ben koydum. Son dönemde bu sazan sarmalı dolandırıcılığını çok konuştuk. HSK’nin önünde de raporlarda da var. Suçlamalar da var ithamlar da var. Yürütülen bir soruşturma da var. Bugünkü gelişme bu sarmal savcı dediğim savcının evine yapılan bir baskın. Hatta artık hukukçu diliyle söyleyeyim evindeki dijital materyaller, yazışmalar, telefonlar da dahil hepsine el konulması için müfettişlere rapor sunulmuş. Sazan gibi birileri atlıyor" diye konuştu.

"BİR SAVCI NEDEN BİR FOTOĞRAF KARESİNDE?"

Neden sarmal savcı dediğine de değinen Taşkın, "Bazı sözde meslektaşlarım da var sazan gibi atlıyorlar. Bir şeylerin içine üstüne, sanki bir şey varmış gibi. Dilan-Engin Polat, kediciklerle ünlü Adnan Hoca, Fetullah Gülen denen terörist başı ve bir savcı neden bir fotoğraf karesinde?" ifadelerini kullandı.

Taşkın, sözlerinin devamında şu sözleri söyledi:

Bir gazeteci Hrant Dink o da tıpkı Uğur Mumcu gibi suikasta kurban gitti. Ne zaman? 19 Ocak 2007'de. Ben olay yerindeydim. İlk giden gazetecilerden biriydim. Ayakkabısındaki delik ile hafızalarımıza kazındı. O bir gazeteciydi. Fakat bu FETÖ toplumda infial uyandırayım, bir şekilde toplumu rahatsız edeyim, toplum katmanları arasında problem yaşansın, gerilim tırmansın diye Hrant Dink'i kurban etti. Hrant Dink suikastını o zaman 17 yaşında olan Ogün Samast diye bir çocuğun üzerine yıktılar. O zaman adını ilk kez duyduk bu sarman savcının adını.

Adını veriyorum artık. Bu savcının adı Gökalp Kökçü.

Sarmal savcı nedense FETÖ'nün Filipinler imamı Abdulkadir Ketenci'nin şaibeli bir şekilde tahliye edilmesi ile HSK'nın önüne konu oldu. Hakkında soruşturma başlatıldı. Tabi, Abdulkadir Ketenci daha sonra gelerek FETÖ'cü olduğunu söyledi. Hapis cezası da aldı bu nedenle tahliye daha şaibeli bir hale geldi. Şaibeli tahliye ile birlikte HSK'nın önüne gelen bu isim olan Gökalp Kökçü Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.

SARMAL SAVCININ EŞİ DE KEDİCİK

Sarmal savcı, 2018 yılına gelindiğinde kedicikleri ile ünlü birbirine çok benzeyen kadınları karşısında oynatıp, kendince din bezirganlığı yapan bu Adnan Hoca'nın bir şekilde dümenine su taşır hale geldi. İddialar bu, HSK'nın önünde var. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Bu kedicikleri ile ünlü Adnan Hoca'nın o ünlü kediciklerinden birisi sarmal savcı Gökalp Kökçü'nün eşi İrem Kökçü.

Adnan Hoca'nın avukatlar grubunda, hatta Adnan Hoca ile nikahlı kedicik olduğu söylenen, iddia edilen bir isim İrem Kökçü.

DİLAN-ENGİN POLAT DAVASINA VERİLDİ

Dilan ve Engin Polat ile ne alaka diyeceksiniz? Bu raporlar, iddialar HSK'nın önüne gidince Gökalp Kökçü, düz savcı olarak Anadolu Savcılığı'na atandı. Sarmal savcı, bazı sözde meslektaşlarımın sazan gibi üzerine atladığı iddiları gündeme taşımasıyla önemli davalara savcı yapıldı. İşte o önemli davalardan birisi Dilan-Engin Polat davasıydı.

Milyon milyon dolarlar, altınlı kahveler içmeler, o milyonluk arabalar. Yine bu meselelerde kimi duyduk sarmal savcıyı. Ben koydum ismini.

İddialar iddialar üstüne geldi. Tuzlaspor'da şike iddiaları gibi.

Bizim camiada birileri tarafından sazan gibi üzerine atlanılan iddialar. Ne gerçekliği var ne kanıtı var. Biri oradan üfürüyor, birileri de oradan yazıyor. Neden? bulundukları yer onun için oluşturulmuş. İşte o bilgiler nasıl gidiyormuş biliyor musunuz. Dilan-Polat meselesinde, Tuzlaspor meselesinde. Bizim sarmal savcı WhatsApp grubu kurmuş. Yurt dışından sim kartı almış. O sim kartı üzerinden WhatsApp hattı açıp oradan bir grup kurmuş. Bizim meslekteki sazanlara bilgi aktarıyormuş.

Anadolu Başsavcısı neden böyle önemli davalara bu savcıyı atadı? Gökalp Kökçü eşi İrem Hanım yurt dışına kaç defa gitti, nasıl gitti? Parasını kim ödedi? Şu WhatsApp konuşmalarını yaptıkları telefonlar... Gibi önümüzde duran çok ciddi sorular var.