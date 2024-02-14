Dilan Polat Sevgililer Günü'nde eşiyle fotoğraf paylaştı

Cezaevine girmeden önce lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Ancak bugün dikkat çeken bir olay yaşandı ve Dilan Polat'ın hesabından Sevgililer Günü'ne özel paylaşımlar yapıldı.

Engin Polat, Dilan Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 7 Kasım tarihinde tutuklanmışlardı. Dilan ve Engin Polat çiftinin, sosyal medya hesapları ise geçtiğimiz günlerde açılmış ve çalışanları tarafından yeniden kullanılmaya başlanmıştı.

CEZAEVİNDEN SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Dilan Polat çalışanlarına verdiği talimatla Engin Polat ile çekilmiş eski bir fotoğrafı kullanarak Sevgililer Günü'nü cezaevinde de kutladı.

AİLESİNİN FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞTIRDI

Polat, aynı zamanda ailesi ile bir fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi ve "çocuklarının babasının" sözüyle yine Engin Polat'ın sevgililer gününü kutladı.



Ünlü sosyal medya fenomeni, sosyal medya hesaplarını kullanamasa da çalışanlarına paylaşımlar yaptırmaya devam ediyor. Zaman zaman kendi marlasındaki 'fırsat'ları paylaşarak reklamını yapmaya devam eden Polat zaman zaman da eşi Engin Polat'a olan aşkını dile getirmeye devam ediyor.