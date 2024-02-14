Dilan Polat Sevgililer Günü'nde eşiyle fotoğraf paylaştı

Rukiye Selçuk
Dilan Polat Sevgililer Günü'nde eşiyle fotoğraf paylaştı
"Kara para aklama" ve "Vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasımda tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinden 14 Şubat Sevgililer Gününde de dikkat çeken bir hareket geldi. Dilan Polat'ın hesabından Sevgililer Günü'ne özel paylaşım yapıldığı görüldü.

Cezaevine girmeden önce lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Ancak bugün dikkat çeken bir olay yaşandı ve Dilan Polat'ın hesabından Sevgililer Günü'ne özel paylaşımlar yapıldı.

Engin Polat, Dilan Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 7 Kasım tarihinde tutuklanmışlardı. Dilan ve Engin Polat çiftinin, sosyal medya hesapları ise geçtiğimiz günlerde açılmış ve çalışanları tarafından yeniden kullanılmaya başlanmıştı.

CEZAEVİNDEN SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Dilan Polat çalışanlarına verdiği talimatla Engin Polat ile çekilmiş eski bir fotoğrafı kullanarak Sevgililer Günü'nü cezaevinde de kutladı.

ggs1vrxw4aar-bx.jpg

AİLESİNİN FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞTIRDI

Polat, aynı zamanda ailesi ile bir fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi ve "çocuklarının babasının" sözüyle yine Engin Polat'ın sevgililer gününü kutladı.
ggs1vunwyaae32m.jpg

Ünlü sosyal medya fenomeni, sosyal medya hesaplarını kullanamasa da çalışanlarına paylaşımlar yaptırmaya devam ediyor. Zaman zaman kendi marlasındaki 'fırsat'ları paylaşarak reklamını yapmaya devam eden Polat zaman zaman da eşi Engin Polat'a olan aşkını dile getirmeye devam ediyor.

İlgili Haberler
Eylül Öztürk Dilan Polat'a fena patladı. 'Senin yüzünden bu haldeyiz'
Gökalp Kökçü FETÖ'cülerin soruşturmasını kapattı. Gökhan Taşkın'dan canlı yayında Dilan Polat davasının eski savcısı hakkında olay sözler
Dilan Polat davasının savcısı mesleği bıraktı. Eşinin Adnan Oktarcılara yakın olduğu iddia edilmişti
Dilan Polat kapatmıştı aylar sonra ilk kez açıldı. Kayınvalidesi paylaştı
Dilan Polat’ın ‘Enercii’ şarkılı açılışı sonrası TMSF’den açıklama geldi
Son Haberler
Siyanür faciasının yaşandığı maden için verilen karar ortaya çıktı. Mahkeme felaketi işaret etmiş Gündem
Siyanür faciasının yaşandığı maden için verilen karar ortaya çıktı. Mahkeme felaketi işaret etmiş
Yemeksepeti’nin Gel Al hizmeti ilk yılını başarıyla tamamladı Ekonomi
Yemeksepeti’nin Gel Al hizmeti ilk yılını başarıyla tamamladı
Fasulye Diblesi Tarifi Yerel Haberler
Fasulye Diblesi Tarifi
Afganistan'da toplu mezar bulundu Dünya
Afganistan'da toplu mezar bulundu
Beşiktaş transferi duyurdu. Topuzovic imzayı attı Spor
Beşiktaş transferi duyurdu. Topuzovic imzayı attı
Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması Sağlık
Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması
Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli Gündem
Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli