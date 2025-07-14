Gökberk Yıldırım yeniden zirveye yerleşti

Haziran ayında sosyal medyada en çok konuşulan erkek oyuncular belli oldu. Listede sürpriz isimler var.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından açıklanan verilere göre, Kanal 7’de geçtiğimiz günlerde final yapan ‘Rüzgârlı Tepe’ dizisinin Halil’i Gökberk Yıldırım, zirveye adını yazdırdı. Hakkında 800 binden fazla paylaşım yapılan Gökberk Yıldırım, Şubat ayında da birinci olmuştu. Oyuncu, ayrıca 2024 yılında da en çok konuşulan erkek oyuncular arasında hakkında yapılan 2 milyon 800 bin paylaşımla 6. sırada yer almıştı. Partneri Cemre Arda ile harika bir uyum yakalayan oyuncu, dizideki performansıyla çok konuşuluyordu.

Gökberk Yıldırım’ı sırasıyla Halil İbrahim Ceyhan, Barış Arduç, Burak Deniz, Çağatay Ulusoy, Şevket Çoruh, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya, Burak Özçivit ve Enes Koçak takip etti.

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Nazan Öncel, hastanede şarkı yazdı

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Nazan Öncel, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yazdığı yeni şarkısı ‘Vertigo’ ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yoğun bakım sürecinde iki stent takılan sanatçı, “Hayata bir çalım daha attım, yazmasam olmazdı” sözleriyle duyurduğu ‘Vertigo’ ile hayata müzikle tutunduğunu dillendiriyor. 18 Temmuz’da yayınlanacak şarkının düzenlemesi Emre Şen’e, kapak fotoğrafı oğlu Serkan Öncel’e, tanıtım fotoğrafları Enes Bilal Taşçı’ya, klip görüntülemesi ise Özlem Karakuş’a ait.

Gerçek bir hikâyeden beslenen bu güçlü şarkı, Nazan Öncel tasarım ve uygulamasıyla bu yazın hitlerinden biri olmaya aday gibi görünüyor.

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16 güncel sergi, sanatseverleri bekliyor

Kültür sanatı herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen İBB Kültür, İBB Miras işbirliğiyle şehrin farklı noktalarında düzenlenen sergileri ücretsiz olarak sanatseverlere sunuyor.

2019’dan bu yana 41 mekânda 195 küratörle düzenlediği 271 sergide, 2000 sanatçının eserlerini 8 milyona yakın ziyaretçiyle buluşturan İBB Kültür ve İBB Miras, 16 güncel sergiyle İstanbullular’ı ağırlıyor.

Özenli çalışmalar ve kapsamlı restorasyonlar sonucu kültür sanat ve yaşam alanları olarak yeniden şehre kazandırılan Artİstanbul Feshane, Bakırköy Sanat, Bebek Sarnıcı, Bulgur Palas, Casa Botter, Cendere Sanat, Çubuklu Silolar, Gülhane Sarnıcı, Haliç Sanat, Mecidiyeköy Sanat, Metrohan, Müze Gazhane ve Taş Mektep, çeşitli sanat disiplinlerinden sergilere ev sahipliği yapıyor.