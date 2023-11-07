Gökçe Bahadır cesur pozlarıyla olay oldu. Sosyal medya yıkıldı bakan bir daha baktı

Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı Ömer dizisiyle büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Gökçe Bahadır 'Backstage' notu ile iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Kuliste iç çamaşırı ile pozlarını yayınlayan ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Güzel oyuncuya; 'Harika görünüyorsun', 'Güzellik ve oyunculuk ikisi bir arada', 'Maşallah çok güzelsin', 'Güzeller güzeli' gibi yorumlar yapıldı.

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim gördü.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu.