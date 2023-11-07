Gökçe Bahadır cesur pozlarıyla olay oldu. Sosyal medya yıkıldı bakan bir daha baktı

Ömer dizisinde hayat verdiği Gamze karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Gökçe Bahadır son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun 'Backstage' notunu düştüğü karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gökçe Bahadır cesur pozlarıyla olay oldu. Sosyal medya yıkıldı bakan bir daha baktı

Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı Ömer dizisiyle büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

640xauto-1-001.webp

Gökçe Bahadır 'Backstage' notu ile iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Kuliste iç çamaşırı ile pozlarını yayınlayan ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

640xauto-2-001.webp

Güzel oyuncuya; 'Harika görünüyorsun', 'Güzellik ve oyunculuk ikisi bir arada', 'Maşallah çok güzelsin', 'Güzeller güzeli' gibi yorumlar yapıldı.

640xauto-3-001.webp

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim gördü.

640xauto-002.webp

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü… Gündem
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü…
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu Gündem
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok Spor
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok
Uçakta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı Gündem
Uçakta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
Aydın’da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü Gündem
Aydın’da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ‘Erken emeklilik’ açıklaması Gündem
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ‘Erken emeklilik’ açıklaması