Gökhan Özen Türkiye'yi neden terk ettiğini açıkladı. Her şeyi bırakıp ABD'ye gitmişti

Şarkıcı Gökhan Özen, Türkiye'ye geldi ve konser vereceğini duyurdu. Ünlü şarkıcı Türkiye'den neden gittiğiyle alakalı da açıklama yaptı.

Gökhan Özen Türkiye'yi neden terk ettiğini açıkladı. Her şeyi bırakıp ABD'ye gitmişti

Şarkıcı Gökhan Özen son haliyle gündem olmuştu. Türkiye'yi terk eden ve Amerika'ya yerleşen ünlü isim yedi yıl sonra ülkesine geldi.

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Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta ikamet ediyor. Snob Magazin’in haberine göre uzun bir aranın ardından Türkiye’ye gelen Özen, "Yedi sene burada değildim ama müziğim buradaydı. 2.5 sene önce bir albüm çıkartmıştım ‘Firardayım’ diye. O da yine listelerde haftalarca kaldı. O bakımdan ben yokken bile müziğim buradaydı. Bu süreçte Türkiye’ye çok gittim geldim. Konser vermiyordum. Son iki senedir sevenlerimin yazdığı mesajları Amerika'da okurken çok duygulandım ve konser vermeye karar verdim." açıklamasını yaptı.

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TÜRKİYE’DEN NEDEN GİTTİĞİNİ AÇIKLADI

Gökhan Özen herkesin merak ettiği Türkiye’den neden gittiği sorusuna da yanıt verdi.

"Temelli gitmedim aslında. Amerika’ya gidiş sebebim Amerika’da bir plak şirketi kurmaktı. İngilizce şarkılar yazabilmekti ve bu yazdığım İngilizce şarkıları dünyaya paylaşabilmekti. " diyen ünlü isim açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Müzik sorun değildi benim için ama söz yazmaya gelince burada yazdığım derin şarkılar gibi oranın da kültürünü, sokak stilini öğrenip İngilizce şarkılar yazmak içindi.

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İngilizcem de çok gelişti. Şu an yazdığım ingilizce şarkılar da tıpkı Türkçe yazdığım şarkılar kadar derin. Plak şirketimden dünya yıldızı çıkartmak için gittim. Türkiye’de üstüne koyacağım başka bir şey kalmadığını düşündüm. Albümlerim milyonlar sattı, sevenlerim ile buluştum. Birçok konser verdim. Bu sebeple gittim Amerika’ya.

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"SEVENLERİM SANA DOYDUK DİYENE KADAR KALACAĞIM"

Şimdi döndüm ama yine temelli dönmedim. Uzun süre burada kalıp Türkiye turnemi tamamlayana kadar kalacağım. Sevenlerim ‘Artık biz sana doyduk. Özlemimizi giderdik’ diyene kadar birkaç ay burada kalacağım"

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