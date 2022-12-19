Şarkıcı Gökhan Özen'den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı evinde kalp krizi geçirdi

Boşver, Civciv, Aramazsan Arama ve Budala gibi şarkılarla bir döneme damga vuran 43 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen, uzun yıllardır yurt dışında gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kızlarının velayetini almak için eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen şarkıcı, önceki akşam evinde kalp krizi geçirdi.

"KONTROL ALTINDA KALDIKTAN SONRA TABURCU EDİLDİM"

Kötü haberi sosyal medya hesabından veren şarkıcı, "Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet" ifadelerini kullandı.