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Şarkıcı Gökhan Özen'den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı evinde kalp krizi geçirdi

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ve uzun zamandır Amerika'da gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gökhan Özen, kalp krizi geçirdi. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcı, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek "Stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum" dedi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 09:09
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Ünlü şarkıcı Gökhan Özen Amerika'daki evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Gökhan Özen'den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı evinde kalp krizi geçirdi
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Boşver, Civciv, Aramazsan Arama ve Budala gibi şarkılarla bir döneme damga vuran 43 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen, uzun yıllardır yurt dışında gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kızlarının velayetini almak için eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen şarkıcı, önceki akşam evinde kalp krizi geçirdi.

"KONTROL ALTINDA KALDIKTAN SONRA TABURCU EDİLDİM"

Kötü haberi sosyal medya hesabından veren şarkıcı, "Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet" ifadelerini kullandı.

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