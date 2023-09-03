Gökhan Özen 7 yıl aradan sonra ilk konserini verdi. Kızıyla sahnede dans etti

Pop müziğin sevilen ismi Gökhan Özen, 7 yılın ardından ilk kez Kuruçeşme Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya geldi.

Gökhan Özen 7 yıl aradan sonra ilk konserini verdi. Kızıyla sahnede dans etti

Son yıllarda yaşamına Amerika'da devam eden Gökhan Özen, biletleri tükenen ve üç saat süren Kuruçeşme Açıkhava konserinde, sınırsız enerjisi ile binlerce hayranını coşturdu.

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"BU GECE İSTANBUL'U YAKACAĞIZ"

"Yedi yılın özlemi, yedi yılın hasreti, bu gece İstanbul'u yakacağız" diyen Gökhan Özen, uzak kaldığı yıllarda sosyal medya üzerinden her gün yüzlerce mesaj aldığını söyleyip, “Beni buraya getiren sizlerin sevgisidir” açıklamasını yaptı.

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KIZIYLA SAHNEDE DANS ETTİ

Unutulmaz anlara sahne olan konserde 'Budala' ve 'İki Yabancı' şarkılarında Özen’e, kızı eşlik etti. İlk defa sahnede kızıyla dans eden sanatçı, alkış yağmuruna tutuldu.

Gökhan Özen, yoğun istek üzerine 28 Eylül’de yeniden sevenleri ile buluşacak.

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