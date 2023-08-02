Gökhan Özen yıllardır yaşadığı Amerika'dan geri döndü

Uzun zamandır Amerika'nın Los Angeles kentinde İngilizce albüm çalışmalarını sürdüren, Türk Pop müziğinin beste fabrikatörü, Gökhan Özen Türkiye'ye gelir gelmez ayağının tozuyla yeni projeler için start aldı.

Gökhan Özen yıllardır yaşadığı Amerika'dan geri döndü

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Hayranlarının çok uzun süredir, ısrarla, sosyal medyadan Gökhan Özen’e ulaştırdığı “konsere gel” mesajlarına kayıtsız kalmayan ünlü star, Türkiye ve Avrupa’da gerçekleştirilecek konser turnelerini düzenlemek için Amerika'dan geri döndü.

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22 yıl önce yayınlanan, Özelsin isimli ilk albümünün yapımcısı olan Sedat Ayrancı'ya, tüm konser organizasyonları ve menajerliğini teslim eden ünlü star ayrıca Sony Müzik Türkiye ile ortak olan kendi kurduğu müzik yapım şirketi Pony Müzik’in yönetimini de teslim etti.

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Yeni star adaylarına tam destek!

22 Yıllık müzik kariyerinde tüm albümlerinin söz müzik ve düzenlemelerini kendisinin üstlendiği ve “Benden Sorulur” “Budala” “Aramazsan Arama” “Civciv” “Nazar” “İlahi Adalet” “Ne Farkeder” “Yıkıl Karşımdan” “Duman Gözlüm” “İnkar Etme””Sana Yine Muhtacım” “Her şeyde Biraz Sen Varsın” gibi sayısız hit şarkıya imza atan beste fabrikatörü Gökhan Özen, ayrıca Demet Akalın, Ebru Gündeş, Yaşar gibi sayısız ünlü isme liste başı olmuş hit şarkılarını vererek sanatçı arkadaşlarının da albümlerine destek oldu. Ünlü sanatçı, bundan sonra besteleri ile yeni star adaylarına da destek olacağının müjdesini verdi.

Gökhan Özen, Sedat Ayrancı ile kurdukları bu iş ortaklığını sosyal medya hesabından :

“ Yılların dostluğunun yanı sıra bundan böyle hem Türkiye’deki müzik şirketlerimin yönetimi, hem de G. Özen menajerlik dostum Sedat Ayrancı’ya emanet. Bu iş ortaklığı hem yıllardır benden konser bekleyen sevenlerimi sevindirecek hem de Türk Müzik piyasasına yepyeni starlar kazandıracak. Yolumuz açık olsun” sözleriyle duyurdu.

Kaynak: Magazinkolik

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