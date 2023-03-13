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Altınordu, Gökhan Ünal’la yollarını ayırdı

Altınordu, Teknik Direktör Gökhan Ünal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:21
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Gökhan Ünal istifa etti

Altınordu, Gökhan Ünal’la yollarını ayırdı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da, Teknik Direktör Gökhan Ünal’la yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “A Takım Teknik Direktörümüz Gökhan Ünal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gökhan Ünal’a kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da yaşanan gelişme ile alakalı, “Gökhan Ünal, zor bir dönemde takımımızın başına gelerek görev aldı. Transfer döneminde de birçok yeni oyuncu kadroya katıldı. Tabii ki bu oyuncuların adaptasyon süreçleri oldu. Yaşanan başarısız sonuçlardan dolayı bir kan değişimi gerekti. Kalan haftalarda takımımızı bir an önce toparlamak için böyle bir karar aldık. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yolumuzu ayırdık. Türk futboluna büyük katkılar sağlayan Gökhan Ünal’a bugüne kadar Altınordu Futbol Kulübü’ne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kariyerinde kendisine başarılar dilerim” şeklinde konuştu.(İHA)

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