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2 fabrikaya milyonluk ceza 

Mersin'de Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen 2 pirina işleme tesisine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası verildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:10
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Göksu Nehri'ni kirleten 2 fabrikaya milyonluk ceza 

2 fabrikaya milyonluk ceza 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nin denize dökülen kısmında su renginin siyaha döndüğü ihbarlarıyla harekete geçti. Nehirde inceleme yapılması için bölgeye çevre denetim ekipleri sevk edildi.

Göksu Nehri'nin geçtiği Mut ve Silifke ilçelerinde, su kirliliğine neden olabilecek tesislerin tamamında gece saatleri de dahil olmak üzere aralıksız denetim yapıldı.

Denetimlerde, atıklarını çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı bertaraf ederek Göksu Nehri'ni kirleten 2 pirina işleme tesisi tespit edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mersin Göksu Nehri'ndeki renk değişimi ihbarı üzerine ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. İnceleme sonucunda Göksu Nehri’ni kirlettiği tespit edilen 2 pirina işleme tesisine; faaliyeti durdurma ile 3 milyon 73 bin TL idari para cezası uyguladık. Adli süreç başlattık" ifadelerine yer verildi.(AA)

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