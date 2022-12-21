2 fabrikaya milyonluk ceza 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nin denize dökülen kısmında su renginin siyaha döndüğü ihbarlarıyla harekete geçti. Nehirde inceleme yapılması için bölgeye çevre denetim ekipleri sevk edildi.

Göksu Nehri'nin geçtiği Mut ve Silifke ilçelerinde, su kirliliğine neden olabilecek tesislerin tamamında gece saatleri de dahil olmak üzere aralıksız denetim yapıldı.

Denetimlerde, atıklarını çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı bertaraf ederek Göksu Nehri'ni kirleten 2 pirina işleme tesisi tespit edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mersin Göksu Nehri'ndeki renk değişimi ihbarı üzerine ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. İnceleme sonucunda Göksu Nehri’ni kirlettiği tespit edilen 2 pirina işleme tesisine; faaliyeti durdurma ile 3 milyon 73 bin TL idari para cezası uyguladık. Adli süreç başlattık" ifadelerine yer verildi.(AA)