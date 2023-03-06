Bir hafta önce göle düşmüştü: iPhone 11'i çalışıyor mu

Brezilya'da yaşanan bir olay sonrasında iPhone'ların bilindiğinden çok daha fazla suya dayanıklılık gösterebildiği kanıtlandı.

7 METRE DERİNLİKTE 1 HAFTADA BOZULMADI

Apple iPhone 11 dayanıklılık testlerinde su altında yaklaşık 2 metre derinlikte 30 dakikalık sonuçlar elde edilmişti. Brezilya'da ise Breno Rafael isimli bir öğrenci, gölde kanoyla gezdiği sırada yüzerken boğulmakta olan bir kadına yardım etmek için suya atladı. Kadının hayatını kurtaran Rafael'in iPhone 11 model telefonu göle düştü.

Olaydan 1 hafta sonra dalış eğitmeni Edingo Rocha, gölün 7 metre derinliğinde telefonu buldu. Sosyal medyada paylaşım yaparak takipçilerinden cihazın bulunmasına yönelik destek istedi.

İzlenme oranı oldukça yüksek olan paylaşımla Rafael'e ulaşıldı ve cihaz bazı dokunmatik ekran sorunu haricinde aynı yüksek performansta çalışır durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.