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Instagram’daki sahte iPhone reklamı 35 bin dolarına mal oldu

Hindistan'da bir satıcı Instagram üzerinden kullanıcıları dolandırdı. Sahte reklam yayınlayan satıcı bir kişinin 35 bin dolarını aldı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 12:16
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Instagram’daki sahte iPhone reklamı 35 bin dolarına mal oldu

Instagram’daki sahte iPhone reklamı 35 bin dolarına mal oldu
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Hindistan’da meydana gelen olaya göre, Instagram üzerinden ucuz iPhone 14 sattığını söyleyen dolandırıcı, uygun fiyatlı iPhone için 34 bin 266 dolarlık ödeme aldı. Dolandırıcı, ilk olarak avans almak istediğini söyledi. Bu paranın hesaba yatırılmasından sonra iPhone’u kargoya vereceğini iddia etti.

Bunlardan sonra doymayan dolandırıcı gümrük ve diğer vergiler için daha fazla ödeme talep etti. Masum müşteri ise iPhone’u almak için isteklerini yerine getirdi. Ancak satın alma işlemini yaptıktan sonra herhangi bir kargo bilgisi almadı.


Satıcıyla iletişime geçen müşteri, gönderinin gümrükte bekletildiğine dair bir mesaj aldı ve gümrükten çekmek için ek para talep edildi. Satıcının hikayesine inanan Hintli kullanıcı, satıcının hesabına para yatırmaya devam etti.

Tüm ödemelerin yapılmasına rağmen herhangi bir iPhone siparişi olmadığı ortaya çıktı. Avans ödemesi, kargo ve gümrük gibi birçok ödemenin ise toplamda 34 bin 266 dolara mal olduğu ifade edildi. Müşteri, Instagram’a sayfayı şikayet etmiş olsa da, dolandırıcının henüz yakalanmadığı belirtildi.

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