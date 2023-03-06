IPhone 15 serisiyle ilgili bomba iddia

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, iPhone 15 Pro’da bulunacak olan ses tuşları kalkacak, alışılmışın aksine bir tasarıma sahip olacak.

iPhone’unun ses dengesini tek bir dokunmatik ses açma kapama tuşu ile kontrol edilecek.

iPhone 15 ailesinin üst segmentinde yer alacak olan iPhone 15 Pro’nun ses tuşları bulunmayacak.

Bunun yerine cihazın yan tarafında tek bir adet dokunmatik tepkimeli sensör bulunacak.

Bu sensör ise dokunduğunuz kısma göre sesi kısacak veya artıracak. Sessize alma butonu ise artık çentik gibi oynatarak değil, basılarak kullanılacak.

Bu kullanım açısından telefonu daha çekici bir hale getirecek olsa da cihazın ‘bozulabilirlik’ seviyesi artacaktır.