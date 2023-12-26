Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde dolu yağışı etkili oldu. Queensland ve Victoria eyaletinde ise şiddetli fırtınada ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rutherford banliyösünde etkili olan golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı, park halindeki araçlarda maddi hasara yol açtı. Queensland eyaletinde ise şiddetli fırtına meydana geldi. Fırtına sebebiyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, evlerde büyük hasar oluştu. Gold Coast, Scenic Rim ve Logan bölgelerinde 100 binden fazla evin elektriği kesildi. Rüzgarın hızının saatte 105 kilometreye ulaştığı Gold Coast’ta ağacın devrilmesi sebebiyle 59 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Şiddetli fırtınanın etkisini gösterdiği Victoria eyaletinin Moe kasabasında da bir adam ağaç devrilmesinin ardından hayatını kaybetti.

Meteoroloji servisi, ülkede şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceği yönünde uyarıda bulundu.