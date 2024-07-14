Gölgesiyle kavga eden köpek görenleri güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Gölgesiyle kavga eden köpek görenleri güldürdü

İstanbul'da bir sokak köpeğinin kendi gölgesine sinirlenip havladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da kaydedilen sevimli ve komik anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde, bir sokak köpeği kendi gölgesine sinirlenip havlamaya başlıyor. Köpeğin bu tuhaf ve eğlenceli davranışı, çevredeki vatandaşları kahkahalara boğarken, olayı kaydeden kişinin videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

Videonun "gölgesiyle kavga eden köpek güldürdü" açıklamasıyla paylaşılması, birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Kısa sürede birçok kez izlenen ve paylaşılan video, izleyenler tarafından esprili yorumlarla karşılandı.

Son Haberler
Çan'daki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Çan'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika... KPSS soru ve cevap anahtarları yayımlandı Gündem
Son dakika... KPSS soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Erzurum-Artvin yolunda heyelan Gündem
Erzurum-Artvin yolunda heyelan
Tunçeli'de sel baskını! Köy yolu ulaşıma kapandı Gündem
Tunçeli'de sel baskını! Köy yolu ulaşıma kapandı
Çankırı'da tren kamyona çarptı. 1 ölü 3 yaralı Gündem
Çankırı'da tren kamyona çarptı. 1 ölü 3 yaralı
Manchester United'a 45 milyon euro'luk golcü Spor
Manchester United'a 45 milyon euro'luk golcü
Muğla’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’ağır 7 yaralı Gündem
Muğla’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’ağır 7 yaralı