Gölgesiyle kavga eden köpek görenleri güldürdü

İstanbul'da kaydedilen sevimli ve komik anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde, bir sokak köpeği kendi gölgesine sinirlenip havlamaya başlıyor. Köpeğin bu tuhaf ve eğlenceli davranışı, çevredeki vatandaşları kahkahalara boğarken, olayı kaydeden kişinin videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

Videonun "gölgesiyle kavga eden köpek güldürdü" açıklamasıyla paylaşılması, birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Kısa sürede birçok kez izlenen ve paylaşılan video, izleyenler tarafından esprili yorumlarla karşılandı.