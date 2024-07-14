'Taze mi' sorusuna koluna değdirilen sıcak tepsiyle yanıt aldı

Bir fırında yaşanan ilginç olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Müşterinin "Taze mi acaba?" sorusuna alışılmışın dışında bir yanıt veren çalışan, fırından yeni çıkmış sıcak tepsiyi müşterinin koluna değdirerek tazeliği gösterdi. Bu beklenmedik hareket, hem müşteriyi şaşırttı hem de çevredeki diğer müşteriler arasında gülüşmelere neden oldu.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, çalışanın pratik ve esprili yaklaşımını beğenirken, bazıları da bu yöntemin tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.