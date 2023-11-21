Golü yiyen Uğurcan sakatlandı

A Milli Takımımız, Galler ile karşılaşıyor. 1-0 geride olan millilerde kaleci Uğurcan Çakır sakatlık geçirdi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Golü yiyen Uğurcan sakatlandı

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında Galler ile karşılaşıyor.

Galler, mücadelenin 7. dakikasında N. Williams ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

Uğurcan Çakır, 18. dakikada bir sakatlık yaşadı.

Sağlık ekipleri oyun alanına girdi ve Uğurcan'ın tedavisini gerçekleştirdi.

Ayağa kalkan Uğurcan, maça devam etti.

Ancak Altay Bayındır, ısınma hareketlerini yaptı.

UĞURCAN DEVAM EDEMEDİ

Uğurcan Çakır, karşılaşmaya devam edemedi ve 33. dakikada yerini Altay Bayındır'a bıraktı.

Ayrıca Montella, oyundan Abdülkadir Ömür'ü alırken, Yusuf Yazıcı oyuna girdi.

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