Gomis ayrılığı açıkladı: Onlar devam edecek ama ben edemeyeceğim

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı.

Gomis ayrılığı açıkladı: Onlar devam edecek ama ben edemeyeceğim

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe maçı sonrası geleceği ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Gomis'in açıklamaları;

-Büyük yöneticilerimiz var. Büyük takımların böyle öngörülü yöneticilere ihtiyacı var. Sorunlu zamanlarımızda bizi çok iyi yönlendirdiler. Bu akşam da çok önemli bir galibiyet kazandık. Ayrıca Erden Bey'in getirdiği oyuncularla bu sezonu en iyi şekilde tamamladık.

-Geçen sezon tarihin en kötü Galatasaray'ı vardı. Bu sene şampiyon olmayı başardık. İyi bir şekilde bırakıyorum. Benden sonra Efe, Yunus gibi birçok yetenekli oyuncular var. Rol model olarak bu seneyi tamamlıyorum. Kulüp için mücadele ettiğim için de çok mutluyum.

-Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Galatasaray formasını taşımaktan her zaman gurur duydum.

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