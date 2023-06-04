Gomis'in paylaşımı 'ayrılığa' yorumlandı. İşte o paylaşım

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akıllarda soru işareti bıraktı.

Gomis'in paylaşımı 'ayrılığa' yorumlandı. İşte o paylaşım

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafetimvi Gomis, veda gibi bir paylaşımda bulundu.

Gomis, yeni sezonda Galatasaray kadrosunda olması beklenmiyor.

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından Nef Stadı'na oturduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafa ise "The Last Dance (Son Dans)" notunu düştü.

VEDA GİBİ YORUMLANDI
Gomis'in bu paylaşımı taraftarlar tarafından veda olarak yorumlandı.

PERFORMANSI
Gomis, bu sezon çıktığı 27 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.

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