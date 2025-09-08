‘Gönül Dağı’ sezona zirvede döndü

TRT 1’in 6 sezondur ekranlarda olan sevilen dizisi ‘Gönül Dağı’nın dönüşü yine muhteşem oldu.

Yeni sezon ilk bölümüyle (183. bölüm) tüm gruplarda birinci olan dizi, Total’de 4.86 reyting, AB’de 3.70 ve ABC1’de ise 4.39 reyting aldı. Başrollerinde Melis Sevinç ve Berk Atan’ın yer aldığı Köprü Film imzalı dizi, sezona zirvede giriş yaparak bu dönem de Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olacağının sinyallerini verdi. Kadrosuna Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Gökçe Akyıldız, Sercan Badur ve Aslıhan Kapanşahin’i katarak güçlendiren dizi, bozkırda yaşayan üç kuzenin yaşadıkları küçük köylerinde kurdukları büyük hayallerinin peşinden koşmasını anlatıyor.

Tüm ekibe, reytingi bol ve başarılı bir sezon diliyorum. Bakalım, yeni sezonda neler olacak?

‘Açık İlişki’ oyunu prömiyer yaptı

DasDas, yeni sezona Binnur Kaya ve Mert Fırat’ı ilk kez tiyatro sahnesinde buluşturan ‘Açık İlişki’ oyunuyla ‘Merhaba’ dedi. Oyunun prömiyerinde ikili dakikalarca ayakta alkışlandı.

İki oyuncu, aynı zamanda oyunun uyarlamasını, yönetmenliğini ve sahne tasarımını da birlikte üstleniyor. ‘Açık İlişki’, Nobel ödüllü İtalyan yazar Dario Fo ile eşi Franca Rame’nin 1983’te yazdığı ‘Açık Aile’ oyunundan uyarlandı. Türkçe çevirisi Füsun Demirel’e ait olan eser, evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliği, cinsiyet rolleri ve ilişkilerdeki çifte standartları mizahi bir dille ele alıyor.

Oyun, açık evlilik kavramı üzerinden ilerlerken izleyiciye hem düşündürücü hem de eğlenceli bir tiyatro deneyimi sunmayı hedefliyor.

‘James Cameron’ın Sanatı Sergisi’ açılıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali, sinema tarihine damga vurmuş isimlerden James Cameron’ı ağırlıyor. Yönetmenin yaratıcı yolculuğunu gözler önüne seren James Cameron’ın Sanatı Sergisi, 27 Eylül’de İstanbul Sinema Müzesi’nde açılacak ve 6 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergi, yönetmenin kişisel arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu 300’ün üzerinde orijinal çalışmayı sanatseverlerle buluşturacak. Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin yer aldığı koleksiyon, Terminator, Aliens, Titanic ve Avatar gibi unutulmaz filmlerin yaratım sürecine ışık tutacak.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu kapsamlı sergi, hem sinema tutkunları hem de çağdaş sanat meraklıları için benzersiz bir deneyim sunacak.